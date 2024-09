Ärger am Neuen Markt UWG Meckenheim fühlt sich von der Stadt diskriminiert – wegen eines Schaukastens

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Meckenheim ist sauer. Die Stadt „verweigere“ die Anmietung eines Schaukastens am Neuen Markt, schreibt der Vorsitzende Hans-Erich Jonen in einer Mitteilung. Das Verhalten der Stadt sei „diskriminierend“, lautet gar der Vorwurf. Was ist da los?