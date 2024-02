Baulandsteuer UWG Meckenheim lehnt „Strafsteuer“ für Baugrundstücke ab

Die von der BfM angeführten Baulücken in den ersten beiden Abschnitten des „Merler Keils“ seien „zahlenmäßig überschaubar“ und befänden sich mehrheitlich in Besitz von Familien, die den Grund als späteres Bauland für Nachkommen erworben hätten. In anderen Fällen hätten junge Familien Grundstücke vor der Corona-Pandemie erworben und seien dann in Folge der Krisen im Bereich Baubranche und Kapitalmarkt nicht wie geplant in der Lage gewesen, ihr Bauvorhaben zu finanzieren.