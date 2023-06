Nach Aufruf von Verdi Meckenheimer Edeka-Mitarbeiter streiken für mehr Lohn

Um 4 Uhr in der Früh ging der Streik auf dem Gelände Am Pannacker in Meckenheim los. Gegen 11 Uhr am Vormittag hatten sich mehr als 70 Mitarbeiter in gelben Warnwesten versammelt, wie Jana Zorn vom Fachbereich Handel bei Verdi vor Ort sagte. Das sei „ein super Ergebnis für den ersten Tag“, so die Gewerkschafterin. Viele Lkw-Fahrer führen zudem hupend vorbei oder zeigten „Daumen hoch“. Grund für die Arbeitsniederlegung sei, dass die Arbeitgeber in der zweiten Tarifverhandlung kein verbessertes Angebot vorgelegt hätten. Die vorgeschlagene Lohnerhöhung um vier Prozent ab Dezember sei „absolut unverhältnismäßig, wenn wir die aktuelle Inflationsrate von 5,7 Prozent im Mai angucken“, so Zorn: „Das reicht den Kollegen hier nicht, um zu überleben.“