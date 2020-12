Aktion gegen den Klimawandel : Meckenheimer Verein will in Äthiopien 10.000 Bäume pflanzen

Meckenheimer Verein will in Äthiopien 10.000 Bäume pflanzen

Meckenheim Der Meckenheimer Verein Let’s Plant plant in Äthiopien 10.000 Bäume zu pflanzen. Die ersten tausend Samen wurden bereits gepflanzt. Auch die lokale Bevölkerung soll weiterhin mit in die Projekte eingebunden werden.