Auszeichnung für besonderes Engagement Verein vom Meckenheimer Stadtmuseum erhält den Rheinlandtaler

Schon seit 2001 setze sich der Verein dafür ein, „das kulturelle und historische Erbe Meckenheims zu vermitteln“, lobt der LVR in einer Pressemitteilung. Im denkmalgeschützten Herrenhaus „empfangen die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder jeden Sonntag Besuchende und teilen ihr Wissen in lebendigen Gesprächen“, heißt es weiter. Damit Kinder und Jugendliche Geschichte nicht nur hören, sondern im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“ könnten, würden sie zudem Ausstellungsstücke auch in Kindergärten und Schulen vorstellen.