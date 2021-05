Projekt im Linksrheinischen : Verein will Artenvielfalt am Wegesrand schaffen

Sitz in Much

Der Europäische Tier- und Naturschutzverein in Much hilft mit Tierschutzmobilen Streunern und Tieren von Bedürftigen. Weiterhin betreibt er Aufklärung über exotische Tiere und bewahrt damit manche Schildkröte vor einem transportbedingt leblosen Ende in der Asservatenkammer des Zolls. Der Fokus liegt aktuell auf dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, weil der Handlungsbedarf strukturbedingt dort aufgrund stärkerer landwirtschaftlicher Nutzung größer ist als in den rechtsrheinischen Gebieten.