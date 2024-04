Ehrenamtliche finanziell unter Druck Vereine sollen in Meckenheim mehr Eintritt nehmen dürfen – trotz Sondertarif

Es gibt eine Reihe städtischer Räumlichkeiten, die für Veranstaltungen angemietet werden können, etwa die Mehrzweckhallen in Lüftelberg und Altendorf oder die Aula der Theodor-Heuss-Realschule. Für „kulturelle, schulische und gesellschaftspolitische Veranstaltungen oder Tagungen“ bietet die Verwaltung bereits einen Sondertarif an, mit dem Mieter erheblich günstiger wegkommen. Aus Sicht der SPD-Fraktion, die einen Antrag im Haupt- und Finanzausschuss gestellt hatte, könnte die Stadt aber mehr tun – also Vereinen, Schulen und anderen Veranstaltern bei den Bedingungen noch weiter entgegenkommen.