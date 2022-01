Verkehr in Lüftelberg : Ortsvorsteher von Lüftelberg will Raser bremsen

Meckenheim-Lüftelberg Zu viele ortsfremde Autofahrer durchqueren Lüftelberg. Das hat Ortsvorsteher Daniel Südhof beobachtet. Er will dies ändern.

Und schon wieder ein Wagen mit EU-Kennzeichen. Die ortsfremden Autofahrer, die Lüftelberg durchqueren, sind Ortsvorsteher Daniel Südhof ein Dorn im Auge. Besonders morgens und am späten Nachmittag im Berufsverkehr beobachtet er dies. Dabei ist Lüftelberg ein „Anliegerdorf“. Seit vor 15 Jahren die Umgehungsstraße gebaut wurde, ist es nur noch den Bewohnern des Ortes und deren Besuchern erlaubt, in den Ort hinein zu fahren.

„Viele Autofahrer wollen sich aber den Umweg über die Umgehungsstraße sparen“, vermutet Südhof. Dabei sind es nur 350 Meter mehr, die am Ende auf dem Tacho verzeichnet sind. Der Ortsvorsteher geht davon aus, dass viele Autofahrer aus dem Raum Euskirchen/Swisttal die Abkürzung durch Lüftelberg nehmen, um in den Industriepark Kottenforst zu gelangen oder von dort nach Hause wollen.

Dabei seien diese Fahrer oft zu schnell unterwegs. Wenn sie erst einmal die Verschwenkungen an den Ortseingängen passiert hätten, würden sie wieder beschleunigen. Kaum jemand halte sich an das Tempo-30-Limit. Deshalb schlägt Südhof vor, sogenannte „Haifischzähne“ (gezackte weiße Flächen) oder die Ziffer „30“ groß auf die Fahrbahn zu malen.

Die Stadt Meckenheim bewertet die Verkehrssituation in Lüftelberg anders. Marcus Witsch, Leiter des Fachbereichs Verkehr und Grünflächen, sagt: „Die Situation in Lüftelberg wurde bereits erörtert, unter anderem in Gesprächen mit Herrn Südhof. Jedoch konnten im Zuge unserer Untersuchungen zu unterschiedlichen Tageszeiten und an unterschiedlichen Tagen keine erhöhten Verkehrsströme auf Nord- und Südstraße registriert werden.“