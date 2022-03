Sicherheit im Straßenverkehr : Vier Fraktionen wollen mehr Tempo-30-Zonen in Meckenheim

Meckenheim Vier Meckenheimer Ratsfraktionen wollen auf mehr Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Dafür haben sie nun eine besondere Initiative gestartet.

Das Problem mit der Ortsdurchfahrt von Altendorf-Ersdorf

Bisher sei eine Reduzierung auf Tempo 30 unter anderem nur dort möglich, wo sich eine Schule, eine Kita oder ein Seniorenheim befindet, heißt es in einer Pressemitteilung der Meckenheimer CDU. Ein Beispiel, wie schwierig die Ausweisung sein könne, böte die Ortsdurchfahrt von Altendorf-Ersdorf . Die Bürgerinnen und Bürger wünschten sich dort schon lange Tempo 30, jedoch gelte diese Beschränkung bisher nur direkt an der Grundschule.

Weitere Beispiele sind nach Angaben der Fraktionen etwa die Danziger Straße, die Klosterstraße, die Bonner Straße und der Siebengebirgsring. „Für uns als CDU ist es wichtig, die Handlungskompetenz in die Hand der Politik vor Ort und der Stadtverwaltung zu legen – also derjenigen, die es aus der täglichen Praxis beurteilen können, wo Tempo 30 sinnvoll ist“, sagt Fraktionsvorsitzender Joachim Kühlwetter. Tempo 50 oder 70 sollten weiter dort gelten, wo es sinnvoll sei.

Gescheiterter Bürgerantrag für die Danziger Straße

Die BfM führt in ihrer Mitteilung unter anderem einen Bürgerantrag von 2018 an. 96 Menschen hätten sich letztlich erfolglos für die Einrichtung von Tempo 30 auf der Danziger Straße ausgesprochen. Laut Ausführungen der Verwaltung sei damals für die rechtliche Bewertung der Angelegenheit „ausschließlich die Straßenverkehrsordnung maßgeblich“ gewesen, heißt es von den BfM. 2001 habe die Stadt hingegen noch problemlos für die Merler Straße eine Tempo-30-Zone vorschreiben können. „2018 war also nicht mehr möglich, was die Stadt Meckenheim 2001 für die Sicherheit ihrer Bürger noch selbst entscheiden durfte. Das muss sich ändern“, heißt es in der Mitteilung der BfM weiter.