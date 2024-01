Region im Schneezustand Verkehrschaos und Rodelspaß in der Voreifel

Eine wadenhohe Schneedecke wartet an diesem Donnerstagmorgen vor der Haustür. Bevor der GA zu einer Reportage aufbrechen kann, heißt es erst einmal: Auto freischaufeln. Das erweist sich ebenso als zeitaufwendig wie das Unterfangen, das eigene Viertel zu verlassen, denn in die Seitenstraßen hat sich kein Schneepflug verirrt. Auf den Hauptstraßen ist es besser, diverse Räumfahrzeuge sind im Einsatz. Trotzdem ist Schildkrötentempo angezeigt. Der Busverkehr ist weitgehend eingestellt – die Sicherheit der Fahrgäste könne nicht gewährleistet werden, zitiert ein Radiomoderator die Begründung. Auf der Autobahn ist dennoch ein Fahrschulbus unterwegs – für die Person am Steuer steht zu hoffen, dass gerade keine Prüfung abgenommen wird.