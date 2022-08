Auch Schülervekehr betroffen : Verkehrsunfall legt Verkehr am Meckenheimer Busbahnhof lahm

Der Unfall in der Ausfahrt des Meckenheimer Busbahnhofes blockierte am Donnerstagmorgen mehere Buslinien. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Am Donnerstagmorgen kam es am Meckenheimer Busbahnhof zu einem leichten Verkehrsunfall, der den Busverkehr für eine knappe Stunde lahmlegte. Betroffen waren auch Schulbuslinien.

