Nach öffentlicher Fahndung : Jens-Detlev M. aus Meckenheim wieder aufgetaucht

Meckenheim/Bonn Der 58-jährige Jens-Detlev M. aus Meckenheim ist am Dienstagabend in Bad Godesberg aufgefunden worden. Er galt seit Montag als vermisst. Die Polizei suchte mit einem Foto nach dem Mann.

