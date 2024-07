15-Jährige verunglückt auf E-Scooter Große Anteilnahme in Meckenheim nach tödlichem Unfall

Meckenheim · Etwa hundert Menschen sind am Montag in Meckenheim zu einer spontanen Trauerfeier an dem Ort zusammengekommen, an dem eine Jugendliche am Vortag aus dem Leben gerissen wurde. Wie konnte es zu dem tragischen Unfall zwischen E-Scooter und Linienbus kommen?

08.07.2024 , 18:35 Uhr

Trauernde legen Blumen und Kerzen an der Kreuzung nieder, an der am Sonntag eine 15-Jährige tödlich verunglückt ist. Foto: Alexander C. Barth