Volkshochschule Voreifel : VHS bietet Bier-Seminare per Videokonferenz an

In Mehlem sitzt Seminarleiterin Jutta Knoll, während ihre Zuhörer in der gesamten Region vor ihren Computern sitzen. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis Ein Prosit in die virtuelle Runde: Eine Bier-Sommelière leitet Bier-Verkostungen von zu Hause per Zoom. Die Video-Seminare der VHS Voreifel sind in Pandemiezeiten sehr gefragt.



Klack, Zisch, Prost: „Auf den gemeinsamen Abend“. Anstoßen unter Bierkennern oder solchen, die es werden wollen – doch das bleibt lautlos. Denn die anderen Teilnehmer des Bierseminars sind nur auf dem Computer zu sehen. Angesichts der Corona-Situation bietet die Volkshochschule (VHS) Voreifel einige digitale Veranstaltungen an. Neben Sprachunterricht oder Finanzinformationen für Frauen gehört dazu ein Bierseminar mit Bier-Sommelière Jutta Knoll. Eine gesellige Runde ohne Runde? Das klappt erstaunlich gut.

Die ersten Minuten der Zoom-Konferenz sind wie das Ankommen im Kursraum. Wer ist da? Wer fehlt noch? Mit dem Zusatz: Wer kann bei Problemen mit Kamera oder Mikrofon helfen? Jutta Knoll moderiert, und damit es gemütlich ist, gehen alle zum Du über. „Da landet man beim Bier ohnehin meistens“, so die Sommelière. Außerdem sitzen alle virtuell ein wenig bei allen in Küche oder Wohnzimmer, das hat etwas sehr Persönliches. Die Getränke hat jeder vor Ort, je sechs Flaschen und ein Verkostungsglas gab es per Post oder Abholung an der VHS-Geschäftsstelle.

Info Nachgefragt Foto: Axel Vogel Die Kurse der Volkshochschule Voreifel sind von den derzeitigen Einschränkungen betroffen. Über alternative Online-Angebote und die Situation sprach mit Barbara Hausmanns, Direktorin der VHS Voreifel, Juliane Hornstein. Mit der jüngsten Corona-Schutzverordnung mussten auch Sie den Betrieb weitestgehend einstellen. Was läuft derzeit bei der VHS noch als Präsenzunterricht? Hausmanns: Aktuell haben wir die Situation, dass die sogenannten berufsbildenden Kurse laufen dürfen. Das sind die Tagesmütterausbildungen, Bildungsurlaube, auch der Schulabschlusslehrgang und die Integrationskurse laufen weiter. Und natürlich alle Online-Angebote. Gab es bei der Vorbereitung auf dieses Semester schon einen Blick auf mehr Online-Angebote? Hausmanns: Ja, definitiv. Wir haben seit dem vergangenen Semester eine Vortragsreihe in Kooperation mit einer anderen Volkshochschule, die läuft bundesweit und die wird gut genutzt von unseren Teilnehmern. Die geht in den Bereich Wissenschaft, Kultur, Literatur, Medizin. Und wir haben auch einzelne Unterrichtsformate gleich online angeboten, verschiedene Sprachkurse zum Beispiel, auch Kreativkurse und im Bereich Finanztipps für Frauen. Wie ist der Zuspruch zu den Online-Angeboten? Hausmanns: Unterschiedlich. Es wird genutzt, aber wir würden uns wünschen, dass mehr Teilnehmer die Angebote annehmen. Ein Problem ist, dass jetzt alles bundesweit zur Verfügung steht und ein bisschen die Identität der einzelnen Volkshochschule darunter leiden könnte. Da muss man das Individuelle ausprägen. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Teilnehmer, die Bildung in Begegnung schätzen, weiter mitnehmen. Gibt es denn sogar Kurse, die digital besonders gut funktionieren? Hausmanns: Das muss man unterscheiden. Wir haben Sprachkurse, die in Präsenz begonnen haben, die wir jetzt online fortführen. Das machen viele Teilnehmer ganz gerne, aber nicht alle. Andere Kurse, wie der Frauenfinanzkurs oder jetzt das Biertasting funktionieren gut. Generell ist für unsere Teilnehmer jedoch das Präsenzangebot das Entscheidende. Wir hoffen darüber hinaus, dass wir neue Teilnehmer durch die Online-Formate erreichen. Planen Sie die Angebote für das kommende Semester bereits so, dass sie im Zweifelsfall digital möglich wären? Hausmanns: Das tun wir schon, aber wir haben auch nicht immer die technischen Voraussetzungen. Wir rüsten gerade technisch auf – zum Beispiel mit Smartboards. Wir haben inzwischen an vielen Orten WLAN. Aber wir können nicht alle Kurse digital anbieten und unsere Teilnehmer wollen es auch nicht. Wir versuchen, eine Mischung zu finden zwischen Präsenz- und Onlineangeboten, aber die Präsenzangebote haben eindeutig noch Vorrang.

Die Fachfrau empfiehlt, die Nummern 3, 4 und 6 der Liste aus dem Kühlschrank zu nehmen, sie sollen nicht zu kalt getrunken werden. Außerdem gibt’s den Tipp: „Ihr müsst nicht alle Biere direkt austrinken.“ Aus den meisten Wohnzimmern gibt es dazu nur ein Grinsen. Die erste Flasche, ein „Vulkan Pale Ale“ aus Mendig, öffnen alle sehr bedächtig, dann füllen sie es ins Verkostungsglas. Was die Gläser angehe, sei Bier lange viel zu schlecht behandelt worden, erklärt Knoll dazu. „Die Aromen müssen sich entfalten wie beim Wein.“

Geschmack: „Stinktier“

Folglich hat das Glas eine ähnliche Form, mit einem Rand wie ein kleiner Kamin für die Duftstoffe. Bei diesem Pale Ale ist es ein fruchtiger Duft mit Apfelnote. Das erste „Prost“ zum Computer scheint bei einigen befremdlich, andere haben sichtlich Spaß. Dazu gibt es viele Informationen über die Herkunft von Pale Ale, Brauereien in der Eifel und „Lichtgeschmack“, der durch zu warme oder helle Lagerung entsteht. Da sprachen manche von einem Geschmack in Richtung „Stinktier“. Wobei Knoll anmerkt: „Ich weiß nicht, wie ein Stinktier schmecken soll.“

Beim zweiten Bier, einem „AleMania“ aus Bonn, ist die Stimmung schon gelockert. Unterhaltungen – auch untereinander – nehmen Fahrt auf. Es geht hauptsächlich um Bier, um den „süß-stechenden, noch fruchtigeren“ Duft der aktuellen Sorte. Und um persönliche Tipps. Wo gibt es in der Region noch gutes Bier, woher kommt ihr, welche Sorten sollte man lieber meiden? Weil die Frage aufkam, empfiehlt Knoll den direkten Vergleich zwischen Verkostungsglas und Kölschglas. In letzteres passt die Nase deutlich schlechter rein.

Ansonsten lernen die Teilnehmer gemütlich auf ihrer Couch, dass das „Indian Pale Ale“ entstand, um Bier für den Transport in die Indischen Kolonien haltbarer zu machen. Und dass es gerade bei handwerklichen Bieren oder Bierstilen aus anderen Ländern nicht immer nur nach dem deutschen Reinheitsgebot zugeht.

Kürbis-Bier aus dem Siebengebirge

Aus dem Siebengebirge probieren alle ein „Grumpy Pumpkin“ mit Kürbis, später gibt es ein tiefrotes Frucht-Lambic mit Himbeere. In der Übersicht der Zoom-Plattform kann man dabei einige kritische Blicke beobachten, die Grimassen beim Geschmackstest sind ebenfalls sehenswert. Kein Problem, immerhin hatte Knoll vorab gesagt: „Euch muss nicht jedes Bier schmecken heute Abend.“ Praktisch zu Hause: Einige verschwinden kurz und bringen die Flasche zu anderen Haushaltsmitgliedern, denen es zu munden scheint.

Es gehe in diesem Kursus darum, die Vielfalt der handwerklichen Biere kennenzulernen. Und die stellt Knoll mit einer Leidenschaft vor, die die Distanz vergessen lässt. Dabei hilft der Mehlemerin klar die Erfahrung aus anderthalb Jahren angebotener Tastings. Online verkostet sie, seit Corona persönliche Treffen verbot. Die Volkshochschule war über einen GA-Artikel darauf aufmerksam geworden und hatte den Kursus in ihr Semesterprogramm aufgenommen. Derzeit können wenige Kurse überhaupt stattfinden, kleine, digitale Schmankerl sind da wichtig für die VHS.

