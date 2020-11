Kostenpflichtiger Inhalt: Volkshochschule Voreifel : VHS bietet Bier-Seminare per Videokonferenz an

In Mehlem sitzt Seminarleiterin Jutta Knoll, während ihre Zuhörer in der gesamten Region vor ihren Computern sitzen. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis Ein Prosit in die virtuelle Runde: Eine Bier-Sommelière leitet Bier-Verkostungen von zu Hause per Zoom. Die Video-Seminare der VHS Voreifel sind in Pandemiezeiten sehr gefragt.