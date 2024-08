Meckenheimer sind seit 65 Jahren verheiratet Vom Urlaubsflirt zur Eisernen Hochzeit

Vor 50 Jahren ließ sich das Ehepaar Schönfeld nach vielen Umzügen schließlich in Meckenheim nieder und ab 1983 machte sich Reinhard Schönfeld als Maler selbstständig. „Alles, was sich nicht bewegt hatte, wurde angestrichen“, erzählt er mit einem Lachen. Als Beispiel nennt er das Einkaufszentrum in Merl und das Kirchenzentrum „Die Arche“ in Meckenheim. Später haben sie elf Jahre lang in Rheinbach gelebt, ehe sie vor vier Jahren wieder nach Meckenheim zurückgekehrt sind.