Kommentar Vorbildlich: Integrationsbemühungen von Kurden in der Voreifel

Die Großeltern sprechen es noch, für die Kinder ist es wie eine Fremdsprache: Die Rede ist hier nicht vom Rheinischen, das als kulturelles Erbe so bedroht ist, dass Vereine wie „Lück für os Heematsproch“ in Swisttal zu ihrer Rettung angetreten sind. Auch die Kurdische Sprache und Kultur droht, bei den rund 350 Aussiedlern des ostanatolischen Dorfes Zelxider beziehungsweise ihren Nachkommen in Meckenheim und Rheinbach in Vergessenheit zu geraten.