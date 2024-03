Applaus von der Feuerwehr Vorentwurf für neues Gerätehaus in Lüftelberg kommt gut an

Rot ist die Farbe der Feuerwehr. Bürgern in Notsituationen signalisiert sie: Die Rettung naht. Eine völlig andere Bedeutung haben die tomatenähnlichen Punkte im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Meckenheim, der eine Analyse und Bewertung der Gerätehäuser beinhaltet. Nach dem Ampelsystem zeigen grüne Punkte an, ob eine bestimmte Anforderung an so ein Gerätehaus erfüllt ist. Das Feuerwehrhaus in Lüftelberg ist zum Beispiel hinreichend beleuchtet, die Garagentore sind groß genug, Büro und Küche vorhanden. Gelbe Punkte zeigen verbesserungswürdige Aspekte auf, darunter Stolpergefahren durch Unebenheiten und der zu knapp bemessene Schulungsraum.