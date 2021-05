Immer mehr Gemüse verschwindet : Landwirte im Vorgebirge beklagen Diebstähle direkt vom Feld

Region Landwirte zwischen Bornheim und Meckenheim berichten, dass immer öfter Obst und Gemüse von ihren Feldern und Plantagen entwendet wird. Dabei kann es schon eine Straftat sein, nur einen einzelnen Apfel unerlaubt mitzunehmen.

„Wenn ein Spaziergänger nett fragt, bin ich die Letzte, die nicht mal was abgibt“, sagt die Landwirtin, die in Bornheim-Widdig lebt. Angezeigt hat sie den Diebstahl nicht. Die Diebstähle bei Steinheuer und ihren Kollegen kommen häufig vor. Die Diebe kommen ihr zufolge aus allen Altersgruppen.

Erwischte Diebe reagieren mit Rassissmus

„Wir sind von solchen Erfahrungen bisher glücklicherweise verschont geblieben“, berichtet Christian Barthen vom Biohof Bursch in Bornheim. Andrea Cremerius vom gleichnamigen Obsthof in Meckenheim stellt an ihrem Café dagegen extra Schilder auf, sobald die Ernte beginnt. „Da steht dann drauf, wie viel Arbeit in dem Obst steckt, und dass die Leute das doch bitte bezahlen sollen“, sagt sie. Die Felddiebstähle würden ein immer größeres Problem.