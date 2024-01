Überraschender Abgang Vorsitzender kehrt „Bürgern für Meckenheim“ den Rücken

In der Meckenheimer Kommunalpolitik brodelt es weiter. Gerade erst haben die Grünen ihre Kooperation mit der CDU aufgekündigt, jetzt herrscht Tumult in den Reihen der „Bürger für Meckenheim“ (BfM): Klaus-Jürgen Pusch, bis gestern Vorsitzender der Wählervereinigung und Vizevorsitzender der Ratsfraktion, ist mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurückgetreten. Die Bombe ließ der 72-Jährige auf der Mitgliederversammlung am Dienstagabend platzen – und kündigte gleichzeitig seinen Austritt an.