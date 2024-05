Kommentar zur kommunalen Wärmeplanung Wer eine neue Heizung braucht, für den ist guter Rat teuer

Eigentümer haben es in diesen Tagen nicht leicht. Was tun mit der maroden Heizung oder beim geplanten Eigenheim? Das werden sich jetzt viele Menschen in Meckenheim und anderen Kommunen fragen, wo gerade eine Wärmeplanung aufgelegt wird. Da gilt es zunächst zu unterscheiden. Die Bundesregierung hat die deutschen Hausbesitzer in zwei Hauptgruppen aufgeteilt. Das neue Gebäudeenergie­gesetz (GEG) schreibt seit 1. Januar bei Bauprojekten in Neubaugebieten eine 65-Prozent-Quote vor: So hoch muss der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Wärmeerzeugung sein. Eine konkrete technische Lösung für den einzelnen Fall gibt das Gesetz nicht vor, es gibt also noch andere zulässige Lösungen als die Wärmepumpe.