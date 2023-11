Meckenheimer Heimatgeschichte Was es mit den „Pannebäckern“ von Lüftelberg auf sich hat

Eine davon befindet sich quasi vor der Haustür: „Im Meckenheimer Stadtmuseum sind 6000 Jahre alte Tonscherben ausgestellt, die an der Grenze zu Lüftelberg gefunden wurden“, so der Autor, der dies als erstes Zeugnis für die ersten Tongefäße aus dem Ort sieht. Seine übrigen Quellen suchte sich Dick in aufwändigen Recherchen zusammen: Er durchforstete Archive in Rheinbach, Siegburg, Meckenheim, Duisburg und Brüssel und tauschte sich auch mit Heimatforschern an der Ahr aus. Dabei stieß er nicht nur auf eine Urkunde des Frankenkönigs Lothar II., in der Lüftelberg im Jahr 856 erstmals erwähnt wurde, sondern auch auf den Anfang der professionellen Tonverarbeitung im Ort: „Der Lüftelberger Burgherr war Mitte des 16. Jahrhunderts der Geburtshelfer der professionellen Tonverarbeitung“, berichtet Dick über Verträge zwischen Burgherr und Bürgern. 1552 gab es den ersten großen Brennofen, 1558 wurde vertraglich der Handel mit Ton im großen Stil beschlossen.