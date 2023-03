Umwelt-Aktion mit „Hintergedanken“ Warum das Bundeskriminalamt in Meckenheim Bäume pflanzen lässt

Das BKA musste für die Baumspende übrigens nicht bei ihrer Belegschaft Geld sammeln, erklärte Albrecht auf GA-Nachfrage. Vielmehr gebe es einen festen Etat auch bei anderen Bundesbehörden, der jedes Jahr für klimafreundliche Projekte vorgesehen ist. „Nachdem wir hier in Meckenheim den Anfang gemacht haben, werden wir auch an unserem Hauptsitz in Wiesbaden und in Berlin noch Bäume pflanzen“, kündigte Albrecht an.