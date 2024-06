Nach Sperrung der Mehrzweckhalle Jeck im Juni: Karnevalsfründe Al-Ersch feiern Wiedereröffnung

Daher hatten sich die Karnevalsfründe entschlossen, ihre After-Zoch-Party in Form einer Wiedereröffnungsparty nachzuholen. Mit kostenlosem Eintritt, geselliger Stimmung – und Karnevalsgefühl. Das kam auch im Juni an. Direkt zu Beginn war die Mehrzweckhalle mit rund 90 Jecken schon knapp halb gefüllt. „Wir kriegen die Bestätigung, dass es gewollt ist“, sagte Braun erfreut angesichts des Zulaufs – wohlgemerkt nach einem Brückentag und zeitgleich mit Champions League und 24-Stunden-Rennen. Die Vorsitzende ist zufrieden: „Für unsere drei Tanzgruppen ist das eine Entschädigung. Sie haben es sich verdient, noch mal alles, was sie an Mühe und Energie investiert haben, vor Publikum zu präsentieren.“