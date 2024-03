Für die ganze Familie Was Besucher 2024 beim Blütenfest in Meckenheim erwartet

Der Veranstaltungskalender der Stadt Meckenheim steuert seinem jährlichen Höhepunkt entgegen: Am dritten Aprilwochenende lädt die Voreifelkommune zum nunmehr 14. Blütenfest ein. Bei hoffentlich sonnigem Frühlingswetter können Besucher dann vornehmlich mit dem Fahrrad, aber auch zu Fuß oder mit einem Shuttlebus wieder eine Reihe von Stationen im Stadtgebiet ansteuern. Geboten werde „ein buntes Programm“, sagte Bürgermeister Holger Jung bei der Vorstellung beim Obsthof Felten, in diesem Jahr die letzte Station der kleinen Rundreise. Das Blütenfest gehöre zu den „herausragenden Events“ in der ganzen Region, lobte Jung das inzwischen zur Tradition gewordene Format. Antonia Augenstein, neue Blütenkönigin der Stadt Meckenheim, freut sich ebenfalls auf viele Besucher. „Das Blütenfest hat es verdient, noch bekannter zu werden. Deshalb werde ich Autogrammkarten ausgeben“, erklärt die 19-jährige Studentin. In der Hauptsache setzen die Veranstalter auf Bewährtes, nicht zuletzt Attraktionen für die ganze Familie.