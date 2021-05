Burg Lüftelberg : Wasserzufuhr für Burggraben in Meckenheim gesichert

Meckenheim-Lüftelberg Dramatische Szenen spielten sich im August 2020 im Wassergraben der Burg Lüftelberg ab. Der Pegel war auf abschnittweise nur noch 30 Zentimeter gesunken. Deutlich zu wenig für die dort lebenden Karpfen und für die dauerhafte Standfestigkeit der Burg.

Durch Pflegearbeiten am Eisbach sowie am Mühlenbach hat die Stadt Meckenheim den Weg für das Wasser in Richtung Graben der Burg Lüftelberg wieder freigemacht. Meckenheims Bürgermeister Holger Jung sah sich gemeinsam mit den Burgherren Carl-Hubertus und Andrea von Jordans das Ergebnis der Maßnahme an. Jetzt liegt der Wasserpegel wieder bei etwa einem Meter.