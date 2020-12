Geistliche zu Weihnachten : „Weihnachten fällt nicht aus“

Meckenheim/Rheinbach Auch wenn viele Gottesdienste zu Heiligabend dieses Jahr ausfallen oder nur im Internet übertragen werden, finden die Meckenheimer Pfarrerin Ingeborg Dahl und Pfarrer Bernhard Dobelke aus Rheinbach ermutigende Worte. Trotz Pandemie und anderen Widrigkeiten, die 2020 mit sich brachte.

■ Ingeborg Dahl: Globales Dorf Bethlehem. Von ein paar Quadratmetern aus ging die Nachricht hinaus in alle Welt, so dass heute jedes Kind weiß von Krippe, Ochs und Esel. Keine große Versammlung, nur ein paar Besucher waren vor Ort.

Wer einen evangelischen Weihnachtsgottesdienst besuchen will, muss in diesen Tagen suchen. Denn inzwischen haben viele Gemeinden entschieden, gottesdienstliche Versammlungen abzusagen. Predigt und weihnachtliche Musik aus der Heimatgemeinde sind deshalb nicht abgesagt, man kann sie im Internet hören und sehen. Gemeinden stellen ihre Versammlungen damit bewusst unter die Maßnahmen, die überall gelten.

Wem das Lied der Engel dieses Jahr Weihnachten zu Ohren kommt, dass Friede auf Erden einkehrt, dem wird es wohl wie den Hirten damals auf dem Feld ergehen. Ungläubig nimmt man es auf und staunt doch über das, was da zugesagt ist. Wer zu Weihnachten etwas tun, wirklich etwas bewirken will, möge damit Gott in den Ohren liegen: für den Frieden zu bitten, für den gesellschaftlichen Frieden in diesem Land, für den Frieden in den geschundenen Ländern dieser Erde. Gott hat die Mittel und er weiß auch Wege.