Historische Rebsorten gepflanzt : Weinbau-Premiere bei Obsthof Cremerius in Meckenheim

Weinbau-Premiere bei Obsthof Cremerius in Meckenheim

Meckenheim Das Linksrheinische ist keine bekannte Weinbauregion. Noch nicht. Der Obsthof Cremerius in Meckenheim will es trotzdem versuchen. Nach einem Jahr Vorbereitungen haben die Landwirte vor drei Wochen auf einem Feld historische Rebsorten angepflanzt.

Heimische Küche im Sommer ist vielfältig: Beliebt sind regionaler Spargel, frische Kartoffeln und zum Nachtisch Erdbeeren aus der Umgebung. Eine weitere Gaumenfreude könnte demnächst hinzu kommen: Wein aus Meckenheim. Denn das junge Team vom Obsthof Cremerius hat vor wenigen Wochen die ersten Weinstöcke gesetzt. Eine Premiere: Bis 2020 beschränkte sich der kommerzielle Weinbau in NRW laut Landwirtschaftskammer auf das Siebengebirge.

Der Cremeriushof umfasste bisher Apfelplantagen, Erdbeerfelder und unter anderem Flächen mit roten Johannisbeeren. Warum also nun Wein? „Wir wollten uns breiter aufstellen und etwas Neues ausprobieren“, erklärte Lea Cremerius, und ergänzte lachend: „Wir sind alle Weinliebhaber.“

Weinbau war schon Wunsch des Vaters

Der Anbau ist allerdings nicht so einfach, erklärte Marcel Cremerius aus. Rund ein Jahr Vorbereitungen waren nötig, knapp drei Jahre lang schwelte die Idee. Vor allem ist in Deutschland eine Anbaugenehmigung nötig, die immer nur für ein bestimmtes Flächenkontingent ausgegeben wird. Das sei vor allem in NRW begrenzt, denn: „Wir sind hier kein Weinbaugebiet.“