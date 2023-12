Weinberger Gärten in Meckenheim Erste Häuser des neuen Wohngebiets sind verkauft

In Meckenheim sind jetzt die Bagger angerollt: Im Neubaugebiet Weinberger Gärten haben die Arbeiten begonnen. Im ersten von insgesamt acht Bauabschnitten entsteht dort neuer Wohnraum. Am Anfang steht die sogenannte Erschließung, also die Vorbereitung der Fläche für die spätere Errichtung der Häuser. „Wir starten im Süden, an der Ecke Bonner Straße und Gudenauer Allee. Wir gehen davon aus, im Frühjahr mit den ersten Häusern zu beginnen“, erklärte Matthias Singer, Regionalmanager der zuständigen Immobilienfirma Wilma für den Bereich Köln-Bonn, beim symbolischen ersten Spatenstich vor Pressevertretern.