Wiederaufbau in Meckenheim : Wie die Sanierung der Evangelischen Grundschule nach der Flut läuft

Meckenheim Die Sanierung der Evangelischen Grundschule Meckenheim schreitet voran. Ein halbes Jahr nach der Flut sind viele Arbeiten abgeschlossen, andere sollen bald folgen. Bei den Sportanlagen könnte es aber noch ein wenig dauern.

Auf der Tafel steht „Der Regen tropft durch das löchrige Dach“. Jemand hat Nomen, Verb und Adjektiv in dem Satz angestrichen, den eine Schülerin der Evangelischen Grundschule Meckenheim (EGS) namens Maria, dem Datum zufolge, Ende November 2021 an die Tafel geschrieben hat. Wenn man von dem Mangel an Möbeln und den unverhüllten Dachbalken absieht, wirkt der Raum wieder funktionstüchtig und das etwas mehr als ein halbes Jahr nachdem die Flut das Erdgeschoss der direkt an der Swist gelegenen Schule überschwemmt hatte.