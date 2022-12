Von der Schließung bedroht : Wie die Stadt Meckenheim die Bücherei retten will

Für die öffentliche katholische Bücherei St. Johannes der Täufer in Meckenheim hat die Kirchengemeinde den Kooperationsvertrag mit der Stadt zum 31.Dezember 2023 gekündigt. Foto: Alexander C. Barth

Meckenheim Das Erzbistum Köln wird die Bücherei in Meckenheim nicht weiter finanzieren. Nun sucht die Stadt Mittel und Wege, um die Einrichtung zu erhalten. Allerdings gibt es da ein Problem.

Das Erzbistum Köln zieht sich zum Jahresende 2023 auch aus der Finanzierung der katholischen öffentlichen Bücherei in Meckenheim zurück. An dieser Entscheidung konnte der Meckenheimer Stadtrat am Mittwochabend nicht rütteln. Aber der Rat beschloss auf Vorschlag von Bürgermeister Holger Jung einstimmig, dass die Verwaltung möglichst bald ein Konzept erstellen soll, „ob und wie ein öffentliches Bibliotheksangebot im Stadtgebiet sichergestellt werden kann“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Kirchengemeinde Meckenheim wegen der ausbleibenden Gelder aus Köln den bis Ende 2023 laufenden Kooperationsvertrag mit der Stadt fristgerecht am 9. Dezember gekündigt hat.