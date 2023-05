Verein Pro Obere Mühle feiert Geburtstag Wie Ehrenamtliche die Obere Mühle in Meckenheim retteten

Bisher sind neben interessierten Gruppen besonders oft Grundschulen aus Meckenheim und Rheinbach zu Gast. „Die haben das Thema Korn und Getreide wohl im Unterricht. Bei uns erleben sie dann die Praxis““, sagte van Deel. Denn zu sehen ist jede Menge „Original-Mühlentechnik“. Eindrucksvoll sind etwa die Halterungen, an denen früher an einer Seilwinde die schweren Jute- und Flachssäcke in die oberste Etage gezogen wurden. Anhand der Gerätschaften können die Besucher die verschiedenen Verarbeitungsschritte nachvollziehen, in denen das Korn sortiert und das entstehende Schrot so lange gemahlen wurde, bis der Müller mit dem Feinheitsgrad des Mehls zufrieden war. Die einzelnen Objekte werden demnächst genau beschildert. Irgendwann wird auch die alte Wasserstraße – der Mühlbach zur Wasserversorgung der Mühle zweigte unterhalb der Burg Münchhausen von der Swist ab – sichtbar gemacht werden. Dann wird auch der Teich hinter der Mühle, in dem ursprünglich das Wasser für den Antrieb des Mühlrades gesammelt wurde, wiederhergestellt sein. Für Abel und van Deel ein ehrgeiziges Projekt.