Wege ins Berufsleben Wie in Meckenheim die Fachkräfte von morgen gefunden werden

Zwar hat die Baumschule nach eigenen Angaben noch nicht mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, doch vorbeugen möchte der Betrieb dennoch in Zeiten, in denen überall Fachkräfte fehlen. „Die Branche hat Zukunft: Grün war noch nie so gefragt, wie jetzt“, erklärt Bublies und begründet: In Zeiten des Klimawandels seien Bäume die Basis für viele Maßnahmen. Sie müssten zum Beispiel in die Stadt, um dort die Straßen abzukühlen. Da die Bäume erst 15 Jahre nach der Anzüchtung geliefert werden können, sei die Nachfrage derzeit höher, als das Angebot, so Bublies.