Parken in Meckenheim : Wie Meckenheim am Neuen Markt das Parken regelt

Meckenheim Den Neubau eines Parkhauses, das sowohl dem Schulcampus als auch den Kunden am Neuen Markt zur Verfügung stehen soll, empfiehlt der Meckenheimer Ausschuss für Stadtentwicklung. Der alte Standort der Parkpalette bleibt als Parkplatz erhalten.

Knapp zwei Jahre nach dem Abriss der alten Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim zeichnet sich ein Neubau an anderer Stelle ab. Bis jetzt hat die Stadtverwaltung überlegt, wie der Ersatz für die wegfallenden Parkflächen aussehen könnte, und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr schließlich ein Konzept vorgelegt. Dieses sieht den Erhalt des jetzigen Parkplatzes am Neuen Markt und den Neubau einer Parkpalette an anderer Stelle vor und wurde in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses nach längerer Diskussion letztlich auch einstimmig als Empfehlung für den Rat angenommen.