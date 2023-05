Ehrenamtlich für mehr Artenvielfalt Wie es zwei Studenten dabei ergeht, Meckenheim insektenfreundlicher zu machen

Obwohl Meckenheim mitten im Grünen liegt, ist das Stadtgebiet selbst nicht gerade ein Paradies für Bienen und andere Insekten – dieser Befund ließ Nayara Atella-Hödtke und Maximilian Mund vor ein paar Jahren keine Ruhe. Beide sind 25 Jahre alt, in Merl aufgewachsen und kennen sich schon aus Kindheitstagen. Später besuchten sie beide das Konrad-Adenauer-Gymnasium, dann trennten sich ihre Bildungswege: Atella-Hödtke entschied sich für ein Biologiestudium, Mund für Volkswirtschaftslehre. „Das macht uns zu einem guten Team“, meint Letzterer. Denn beide entschieden sich für die Universität Bonn und konnten so 2019 neben dem Studium ein Projekt auf die Beine stellen, das Stadtbild und Artenvielfalt in Meckenheim bereichert: Die inzwischen als Verein organisierte Initiative „Meckenheim blüht auf“.