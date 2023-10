„Wir für euch“ zieht in die Meckenheimer Hauptstraße Mit Farbrolle und Pinsel zur neuen Kleiderstube

Und das auch mit vollem Körpereinsatz, wie die Mitglieder von „Wir für Euch“ anhand der fortgeschrittenen Renovierungsarbeiten eindrucksvoll beweisen: Vom 1.Oktober an werkelten etwa 20 Helfer täglich in ihrer Freizeit in der zukünftigen Verkaufsfläche. Dass auf etwa 140 Quadratmetern, die jahrelang ungenutzt waren, einiges anfällt, versteht sich von selbst: „Wir mussten erstmal ordentlich sauber machen: Fenster putzen, Panelen und Heizkörper entstauben und die Wände auch neu verputzen“, berichtet Irina Heer. Aktuell ist das Team mit Streichen beschäftigt, was nicht nur die strahlenden Wände, sondern auch der ein oder andere verräterische weiße Farbfleck an Kleidung und Händen der Helfer zeigen. Laut Heer und Groß ist somit der Großteil geschafft: Lediglich Elektrik und die Grundreinigung der Teppichböden steht noch an, dann kann auch schon das Sortiment einziehen. Dank dieses Tempos ist die Eröffnung nämlich auch nicht mehr weit: Am 21. Oktober können die Türen für die Kunden bereits aufgehen.