Interview mit Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer „Meckenheim ist der Gewerbestandort Nummer eins im Linksrheinischen“

Händlersterben in der Altstadt und am Neuen Markt, im Unternehmerpark Kottenforst nur grüne Wiesen, die Stadt hat die Grundsteuer angezogen – viele Meckenheimer blicken mit Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Stadt. In Nachbarkommunen laufe es besser, ist oft zu hören. Zu dieser Wahrnehmung und der Debatte um das neue Gewerbegebiet hat Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer eine klare Meinung. Mit ihm sprach Alexander C. Barth.