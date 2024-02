Mahnmal zu zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine So bringen Meckenheimer Helfer die Bilder des Krieges bis zum russischen Generalkonsulat

Auch so sieht Krieg aus: ein ziviler Kombi, von Kugeln und Schrapnells zersiebt. Er wird damit zum ungewöhnliches Mahnmal, mit dem an diesem Wochenende an mehreren Stellen an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erinnert wurde – auch vor dem russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg. Stefan Pohl, Vorsitzender des Vereins Meckenheim hilft, hatte den zersiebten Kombi dort abgestellt. Das Fahrzeug legt ein stummes Zeugnis vom Schicksal mutmaßlich Dutzenden ukrainischer Zivilisten ab, die in den ersten Wochen des Krieges aus den Vorstädten Kiews vor den russischen Truppen fliehen wollten, und dabei oft in ihren Autos im Kugelhagel von Scharfschützen starben.