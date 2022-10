Bei Grafschafter beginnt die Produktion : Später Regen rettet Zuckerrübenernte im Vorgebirge

Die Zuckerrübenernte hat auch bei Grafschafter begonnen. Die Rüben werden in die Fabrik in Meckenheim geliefert und dort zu dem als „Goldsaft“ vermarkteten Sirup verarbeitet. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Im Vorgebirge hat die Rübenernte begonnen – und damit die Produktion bei Grafschafter: Unter welchen Bedingungen der „Goldsaft“ entsteht und wie sich die Trockenheit auf das Wachstum der Zuckerrüben auswirkt.

Auf den Straßen rund um Meckenheim sind wieder die Rübentransporter unterwegs: Die Ernte hat begonnen. Fünf bis sechs Tage müssen die geernteten Zuckerrüben anschließend am Ackerrand liegen bleiben, ehe die Krautfabrik Grafschafter die zu Haufen aufgeschichteten Wurzelfrüchte – „Miete“ in der Fachsprache – abtransportieren und in die Fabrik bringen kann. Dort dauert es dann 30 bis 36 Stunden, um aus den Zuckerrüben den braunen Sirup zu fertigen, der unter dem Markennamen Goldsaft bekannt ist.