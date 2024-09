Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Zuvor zerstrittener Ort rauft sich für Jury-Besuch zusammen

Ein neues Spielgerät und eine Sitzgelegenheit für den Spielplatz am Margaretenweg führten die Gielsdorfer der Jury ebenso vor wie sichtbare Bemühungen zur weiteren Begrünung des Ortsteils. Das Artenschutzzentrum, das 2022 Anlass für den Sonderpreis war, ist inzwischen fertig: In einem ehemaligen Trafohäuschen von 1955 hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Nistmöglichkeiten für Haussperlinge, Mehlschwalben und Mauersegler geschaffen. Auch an einen Blühstreifen für Insekten wurde gedacht. Eine weitere Neuerung ist ein öffentlich zugänglicher Defibrillator am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. „In Gielsdorf kann man sich auf das Dorf generell verlassen. Die packen an, die setzen um“, lobte Bürgermeister Rolf Schumacher.