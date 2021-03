Supermarkt in Meckenheim : Zwei Männer wegen des Diebstahls von 800 Obstkisten vor Gericht

Supermarkt in Meckenheim

Bonn Nach dem Raub von 800 Obst- und Gemüsekisten hat am Montag vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen räuberischen Diebstahls begonnen.

Die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer sind zudem wegen gefährlicher Körperverletzung, Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht angeklagt. Sie sollen mit drei unbekannten Komplizen die Kisten vom dem Gelände eines Supermarkts in Meckenheim gestohlen haben. Ein Lastwagenfahrer beobachtete laut Anklage, wie sie die stapelbaren Kisten in Kleintransporter luden und schlug bei seinen Kollegen Alarm. Um den Dieben den Fluchtweg abzuschneiden, umzingelten daraufhin drei Lkw-Fahrer mit ihren Trucks die beiden Transporter der mutmaßlichen Täter.