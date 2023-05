Fußballnachwuchs darf vor Profipartie kicken Mit zwölf Jahren im Bundesligastadion: So fühlen sich die Jungs von Rot-Weiß Merl

Marlon de Riso, zwölf Jahre, Stürmer und Anhänger des 1. FC Köln: „Ich hätte nie gedacht, jemals auf diesem Platz in Müngersdorf zu stehen und selbst zu spielen. Das ist ein tolles Erlebnis für uns als Mannschaft. Treffen würde ich gerne Kainz und natürlich Jonas Hector in seinem letzten Spiel. Mein Ritual ist es, einmal vor dem Spiel in den Rasen zu packen und dann mit einem Luftsprung in die Aufstellung zu laufen.“