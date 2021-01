Kommunalaufsicht soll Ratsbeschluss prüfen : Meckenheimer UWG schaltet den Kreis ein

Das beliebte Altstadtfest in Meckenheim organisierte bislang der Meckenheimer Verbund. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Meckenheimer Wählergemeinschaft hat Bedenken wegen hoher Kosten für das neue Stadtmarketing.

In Zusammenarbeit mit Unternehmern und Vereinen organisiert der Meckenheimer Verbund seit Jahren beliebte Feste und Aktionen. Dabei übernahm der Verbund bisher auch Aufgaben, die eher in den Bereich eines städtischen Stadtmarketings fallen. Um eine sinnvolle Struktur der Zusammenarbeit zu finden, ließen sich Verbund und Stadt fachlich beraten. Nach der Vorstellung der Ergebnisse votierte die deutliche Mehrheit der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses ebenso wie anschließend der Rat für das neue Konstrukt (der GA berichtete). Die UWG will das nicht hinnehmen und schaltete die Kommunalaufsicht ein.