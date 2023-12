Verkehrstote Sterben aktuell mehr Menschen auf den Straßen in Bonn und der Region?

Was lösen die Berichte über den Zusammenstoß Anfang Dezember auf der A 555, nach dem zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannten, oder Beiträge über die zwei Wochen zuvor in Bonn-Auerberg von einem Motorrad erfasste und verstorbene 51-Jährige aus? In der Wahrnehmung vieler Menschen bauen sich diese scheinbar gehäuften einzelnen Berichte zu einem Schreckensszenario auf: Der Verkehr wird wilder, es gibt gerade im Winter mehr Unfälle und mehr Verkehrstote.