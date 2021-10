Evangelische Gemeinde Meckenheim : Wandern, Radfahren und der FC

Meckenheim Melanie Hake will als Jugendleiterin der evangelischen Gemeinde Meckenheim die Jugendlichen mitreden lassen.

Erste Aktionen hat Hake bereits in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt. So gab es zum Beispiel einen Konfirmandenball, damit „die Jugendlichen ihre schönen Kleider noch einmal anziehen konnten“, so die neue Jugendleiterin. Beim Ball gab es auch alkoholfreie Cocktails, deren Rezepte die jungen Leute für die Feier nach dem Gottesdienst noch einmal verwandten.

Geboren und aufgewachsen in Hürth, war für sie die eigene Konfirmandenzeit ausgesprochen prägend für ihren künftigen Berufsweg. „Meine Eltern sind nicht sehr religiös. Sie stellten es mir damals frei, ob ich mich konfirmieren lassen wollte oder nicht“, erinnert sie sich. Eine Entscheidung, die sie nie bereut hat. Denn die Konfirmandenzeit fand sie so toll, dass sie in die Jugendarbeit der Gemeinde einstieg und dort jahrelang ehrenamtlich tätig war.

Nach der Realschule und dem Abschluss der Höheren Handelsschule mit Ausbildung zur Bürokauffrau samt Fachabitur entschloss sich Hake doch noch zum Studium der Gemeindepädagogik und Diakonie in Bochum. Die erste Stelle nahm sie in einer Kirchengemeinde in Köln-Lindenthal an. Die Stellenausschreibung in Meckenheim gefiel ihr so gut, dass ein Standortwechsel Richtung Süden in Betracht kam.