Meckenheimer veröffentlicht Buch über seien Radtour durch Schweden : Mit Gudrun nach Göteborg

Meckenheim Der Meckenheimer Stefan Lage hat über seine Radtour durch Schweden ein Buch geschrieben. Der 225 Seiten fassende Band stellt seine Erlebnisse und Begeg bnungen „on the Road“ in den Mittelpunkt.

Keinen Reiseführer, eher einen Erlebnisbericht über seine Radtour nach Schweden hat der Meckenheimer Autor Stefan Lage mit seinem Buch „Mit Gudrun nach Göteborg“ geschrieben. Wobei Gudrun in diesem Fall kein fesches Schwedenmädchen, sondern tatsächlich ein Damenfahrrad ist. „Normalerweise fahre ich damit zur Arbeit“, so der Autor. 2014 radelte er mit dem vertrauten Drahtesel eine Woche lang und rund 450 Kilometer durch das nordöstliche Nachbarland.

Ungewöhnliches und Skuriles in Worten und gezeichneten Bildern

„Ich habe das Fahrrad vorher in den Landesfarben blau und gelb und mit ein paar Blümchen gestrichen“, berichtete der freie Künstler. Losgefahren sei er in grenzenloser Naivität ohne Ersatzschlauch oder Flickzeug. „Mir ist nichts Schlimmes passiert“, blickte der Maler lachend zurück. Stattdessen erlebte der geborene Norddeutsche auf seinem Weg manch Ungewöhnliches und Skurriles und hielt es in Wort und gezeichnetem Bild fest. Schon der Weg mit der Bahn zum Startpunkt war ein Abenteuer, wie der Titel des ersten Kapitels verrät: „Bonn-Travemünde, Ich lerne, wo bei der Bahn vorn und hinten ist und wie man Fahrstuhl fährt.“

Die schönsten Ziele waren Zufallsfunde

In unterhaltsamen Abschnitten erzählt Lage, was einem so alles passieren kann, wenn man einfach so fährt, wie es einem gerade passt. „Ich habe viele schöne Ziele nicht nach einem festen Plan, sondern oft durch Zufall gefunden“, erinnert sich der Autor. Deshalb will er das 225 Seiten fassende Bändchen auch nicht als Auflistung von Wegbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten verstanden wissen.