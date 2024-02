Von Willi Ostermann bis zu den Höhnern Jecke Lieder zum Mitsingen im Sechtemer Pfarrheim

Was bei den „Loss mer singe“-Abenden in Kölner Kneipen klappt, könnte auch in Sechtem gelingen, meinte die Pfarrgemeinde und konnte die Sechtemer Musikerin und Chorleiterin Katharina Schneider für den Auftritt gewinnen. Sie sagt: „Ich hoffe, dass alle mitsingen und wir einen vergnüglichen Abend haben.“ Damit das mit dem vielstimmigen Spontan-Chor auch klappt, werden die Texte der Lieder per Beamer auf eine Leinwand übertragen.