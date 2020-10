Unfall in Loch : Motorradfahrerin stößt mit Pkw zusammen und verletzt sich schwer

Unfall in Loch

Eine Motorradfahrerin verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf einer Kreuzung in der Gemeinde Loch schwer. Foto: Axel Vogel

Loch Am Samstagnachmittag ist es auf einer Kreuzung in der Gemeinde Loch zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Motorradfahrerin stieß mit einem Pkw zusammen und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ist auf der Kreuzung Locher Straße/L493 eine Motrorradfahrerin in einen Pkw gefahren und sich dabei schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung ist sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert worden.