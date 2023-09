Jugendakademie Walberberg Nach 32 Jahren geht Reinhard Griep in den Ruhestand

Feriencamp in Walberberg

Die Herbstferiencamps der Jugendakademie gehören mittlerweile in Walberberg zur Tradition. Die erste Veranstaltung dieser Reihe, die Rüdiger Sweere als neuer Leiter auf den Weg bringt, findet von Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober, in den Räumlichkeiten am Wingert 1 statt. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmer mit Migrastionshintergrund ab 16 Jahren. Unter dem Thema „Deutschland, das wollen wir Dir sagen“ beschäftigen sich die jungen Leute mit ihrem eigenen Leben. Als Medium dient dazu unter anderem Theater spielen. Details stehen auf der Homepage unter www. www.jugendakademie.de. Anmeldungen an Hannah Dijksma unter 01 57/54 82 98 53 oder per E-Mail unter herbstcamp23@jugendakademie.de. trs