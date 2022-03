Nach Messerattacke in Mechernich : Frau bekommt Bewährung in zweiter Instanz

Frau bekommt Bewährung in zweiter Instanz

Nach Messerattacke in Mechernich

Das Bonner Landgericht hat eine 35-Jährige in der zweiten Instanz wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Euskirchen/Bonn Eine Frau aus Mechernich (Kreis Euskirchen) hatte ihren Partner nach einem Streit mit einem Messer verletzt. Das Bonner Landgericht hatte sie daraufhin zu einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch jetzt, in der zweiten Instanz, fiel der Tatvorwurf des versuchten Totschlags komplett vom Tisch. Die Frau bekam Bewährung.

Schon das erste Verfahren hatte ein Happy End: Nachdem sie ihren Lebensgefährten im Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte, war eine heute 35-jährige Polin vor dem Bonner Landgericht zu einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihr Partner hatte ihr die Tat aber nicht nur verziehen, sondern der Angeklagten sogar während des Verfahrens einen Heiratsantrag gemacht. Mittlerweile lebt das Paar in seiner polnischen Heimat und hat ein weiteres gemeinsames Kind bekommen. Das erstinstanzliche Urteil hatte der Bundesgerichtshof allerdings wegen Rechtsfehlern aufgehoben, nachdem die Verurteilte dagegen in Revision gegangen war. Das zuständige Schwurgericht hätte der Frage mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, ob die Frau möglicherweise durch ihr Verhalten nach den Stichen von der Tat zurückgetreten sein könnte, so die höchstrichterliche Begründung.